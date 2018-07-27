В Латвии увеличится число военного контингента НАТО

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Государство ожидает усиления военной поддержки со стороны Альянса.

Министерство обороны Латвии ожидает расширения военного контингента НАТО на своей территории. Это означает, что на границе с Российской Федерацией увеличится число военных Альянса, это, скорее всего, повлияет на будущие отношения государств. Однако пока Канада только готовится к тому, чтобы увеличить количество конкретно своих подопечных с 455 до 540 человек, также продлить контракт на командование многонациональным батальоном в Латвии еще на четыре года.

На данный момент в Латвии находится около 1,4 тысячи военных из разных стран НАТО, при этом большая часть контингента относится к канадской боевой группе, то есть солдаты из Албании, Италии, Польши, Канады, Словении, Словакии, Чехии и Испании. Также ожидается пополнение в ряде боевых машин, танков и бронемашин.

Ранее сообщалось, что бюджетные расходы на военно-оборонную сферу в странах Североатлантического альянса будут увеличены в связи с недавними политическими и дипломатическими событиями. Также ситуация может быть усугублена в борьбе за Грузию, так как это государство потенциально может стать членом Альянса, что России явно невыгодно.