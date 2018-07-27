Координатор штаба Алексея Навального стала «жертвой политических репрессий»

Сегодня, 16:06

Стражи порядка доставили Яну Герасимову в райсуд, чтобы она не смогла зарегистрировать документы в избиркоме.

Координатора предвыборного штаба Алексея Навального сегодня взяли под стражу сотрудники полиции Красноярска. Ее препроводили в мировой суд Железнодорожного района. По словам помощницы оппозиционера, сегодня ей необходимо было предоставить в избирательную комиссию бумаги для регистрации кандидата в депутаты горсовета Красноярска.

В своем Twitter она пишет: «За мной пришли шесть полицейских. Не уплатила штраф в течение 60 дней. Один момент: на почту мне ничего не приходило, а на Госуслугах никакой инфы не было». Активистка утверждает, что не собиралась уклоняться от уплаты штрафных санкций и что уже даже успела это сделать прямо в здании суда и добавляет: «Что-то мне подсказывает, что решения этот факт не смягчит».

Герасимова очень переживает о том, что не успеет выйти из суда, где ее держат уже больше двух часов, до того избирательная комиссия прекратит регистрацию кандидатов, которая по ее словам закончится через пару часов.

Стоит отметить, что согласно официальной информации избиркомы проводят регистрацию кандидатов в депутаты до 30 июля. Так что, похоже, госпожа Герасимова стала очередной «жертвой политических репрессий».