«Готовы встретиться с Трампом в Москве»: Путин ждёт главу США в гости

Сегодня, 15:59

Президент РФ даже предложил Трампу посетить российскую столицу, но в это же время он и сам может поехать в Вашингтон при подходящих созданных условиях.

Президент РФ Путин недавно высказался об очередной возможной встречи с главой США Дональдом Трампом. Путин заявил, что понимает, что у Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи с российской стороной. Глава РФ добавляет, что и он в свою очередь готов к ещё одной встрече.

Путин заявляет, что для этого необходимы соответствующие условия и они создавались. Российские политики также готовы встретиться с Трампом и в Москве. Путин признался, что американский президент такое предложение получал, он ждёт главу США в гости. Кроме того, президент РФ тоже готов поехать в Вашингтон, но при условии, что будут созданы условия.