Макрон опроверг слухи об интимной связи со своим бывшим телохранителем

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Лидер Французского государства заявил, что его экс-телохранитель не был его любовником.

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг слухи, царящие в прессе, о его ориентации. Он сообщил, что никогда не имел интимной связи со своим бывшим телохранителем в весьма шутливой форме: «Беналла никогда не обладал ядерными кодами, не зарабатывал 10 тысяч евро и никогда не был моим любовником». Причина, по которой Александр Беналла стал экс-телохранителем Макрона, состоит в том, что в сети появилась видеозапись о том, как он избивает протестующего на первомайской демонстрации в Париже. Через несколько дней мужчина был удален из Елисейского дворца.

Слухи о гомосексуальности лидера Франции распространялись и ранее. К примеру, в 2017 году, еще когда Макрон был кандидатом в президенты, накануне выборов СМИ распространило информацию о том, что Эммануэль изменяет своей супруге с неким Матье Галле, который является журналистом одной из радиостанций. После этой газетной «утки» Макрон заявил, что не является участником ЛГБТ-сообщества. Однако это не гарантировало сохранение его гетеросексуальной репутации в будущем.