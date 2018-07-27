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Украинский президент на крови пришел, на крови ему суждено и покинуть свой пост, считают знатные маги, среди которых Олег Гаврилов.

Предсказатели уверены, Петр Порошенко получил достаточное количество знаков судьбы, дабы испугаться кармы и добровольно уйти в отставку. В противном случае он погибнет, а с ним падет вся Украина, уверены авторитетные пророки.

Еще в 2014 году на инаугурации, когда солдат из караула едва не потерял сознание рядом с Порошенко, судьба непрозрачно попыталась уберечь Незалежную от нового правителя. Позднее в храме, где президентская семья проходила пасхальную службу, неожиданно пропал свет. Этот знак свидетельствует о немилости божьей, уверен Гаврилов и коллеги.

Человеку, пришедшему к власти на крови, суждено и уйти на крови. Знатные маги предсказали Порошенко неминуемый крах, так как они считают его виновным в смертях тысяч солдат в Донбассе. Желая обогатиться на страданиях людей, президент Украины обрек себя на вечные мучения. Сейчас он прекрасно понимает, что натворил, однако изменить ситуацию в стране в лучшую сторону сможет исключительно новая власть, подытожил Гаврилов.

К слову, сменщик Порошенко определится в марте 2019 года. Не исключено, что полностью потерявший доверие своего народа лидер чудесным образом останется у руля страны.