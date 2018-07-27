Зюганов обратился к Медведеву с просьбой заступиться за Грудинина

Сегодня, 15:25

Мужчина считает, что проверки совхоза, принадлежащего члену его партии, беспочвенны и несправедливы.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмущен нескончаемыми проверками предприятия Павла Грудинина и обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой прекратить этот беспредел и заступиться за бывшего кандидата в президенты.

«Я разговаривал с Грудининым - девятую проверку пригнали. Официально обращаюсь к Дмитрию Медведеву: прекратите это насилие над здравым смыслом, лучшее предприятие душат», - прокомментировал ситуацию лидер коммунистической партии.

Ранее с публичным заявлением Зюганов уже обращался к правительству по данному вопросу 8 мая 2018 года, но, по всей видимости, это не возымело никакого действия.

Однако, возможно, проверки не являются беспочвенными, так как в начале 2018 года бывшие труженики совхоза им.Ленина, принадлежащего кандидату, заявили, что Грудинин обманщик и они намерены судиться с ним за землю, которая им положена по закону. Ряд судебных процессов по делу более сотни обманутых пайщиков тянется уже с 1995 года.