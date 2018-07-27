Кандидат в мэры Москвы пожаловался на удаление из Facebook его постов

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В доказательство он приложил 16 скриншотов с информацией, которая исчезла. Он собирается разбираться с этой компанией.

Илья Свиридов зарегистрирован, как кандидат в мэры Москвы. Он пожаловался на удаление его постов из Facebook.

Кандидат сообщил, что из Facebook удалена его информация, связанная с посещением различных районов Москвы, встречами с горожанами и с участием в официальных мероприятиях.

То есть всё то, с чего он начал свою предвыборную кампанию. Свиридов сообщил, что вместе со своими юристами намерен предъявить претензии администрации Facebook.

Кандидат уверен, причиной данного действия этой соцсети стало ведение политической борьбы.

Свиридов полагает, его политическая кампания началась столь энергично и эффективно, что оппоненты испугались этого. Они использовали ботовые аккаунты с тем, чтобы инспирировать поступление массовых жалоб на его публикации.

Политика всегда была грязным делом. Борьба там ведётся всеми доступными способами. Во времена информационных технологий, активно используют и их.

Приём с тем, что публикации того или иного лица в соцсетях могут восприниматься в качестве спама, давно не нов.

Кандидату следует учитывать это в своей дальнейшей кампании за пост градоначальника и предпринимать превентивные меры. Иначе победить будет трудно.