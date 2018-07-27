Порошенко после скандала с Мальдивами решил отдохнуть подешевле на Украине

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Мало кто сомневается, что это не более, чем пиар-ход перед выборами. Однако, поручение на это украинский президент уже дал.

Порошенко решил в этот раз, который за год, отдохнуть подешевле и на самой Украине. Видимо, он решил так поступить после скандала с Мальдивами, который возмутил всё общество.

Украинский президент уже дал задание своим подчинённым найти ему место отдыха в своей стране. Видимо, он здесь ранее не отдыхал, раз таковых не знает.

В поручении сказано, что место отдыха Порошенко должно быть «достойным». Как на Мальдивах, наверное, подобрать не получится. Зато вызывает интерес, что сочтёт для себя приемлемым глава страны на самой Украине.

Изначально высказывались предположения об отдыхе Порошенко у Азовского моря на территории национального парка. Позднее поступила информация, что президент Украины съездил туда, и место ему не понравилось.

Посетители украинских соцсетей уже жалеют тех, кто получил это поручение Порошенко. С ног собьются, а ничего похожего на Мальдивы на нынешней Украине уже нет. Не барские места.

В то же время, никто не сомневается, что это ход, чтобы не злить народ перед выборами. Вернее его бедную часть, а, значит, большую.

Однако, дурных мало, у «осла уши всегда торчат». Раздражение от «переборчивости» Порошенко в самой Украине будет не меньшим.

Жители неподконтрольных территорий приглашают главу государству посетить ЛНР и ДНР, так ему тоже могут подготовить «дружелюбную» встречу.