На параде в честь дня ВМФ России покажут новейшую боевую технику

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Корабли, самолеты и беспилотники нового поколения станут участниками торжеств в честь отечественного Военно-морского флота.

29 июля в честь дня ВМФ РФ на параде в Петербурге и Кронштадте покажут малый ракетный корабль «Ураган», большое десантное судно «Иван Грен», разведчика «Иван Хурс» и фрегат «Адмирал Горшков». К слову, последнее судно все еще не успело официально попасть в состав флота России.

Всего гости парада в честь дня ВМФ РФ увидят более 30 смертоносных кораблей. Новейшую наводную боевую технику дополнят десятки суперсовременных истребителей, беспилотников, прочих противолодочных и транспортных летательных аппаратов.

Помимо российских военно-морских баз, торжество в честь отечественного флота заглянет в сирийский Тартус.

Не менее масштабный парад состоится в Севастополе. Демонстрацию военной мощи в Крыму разбавят «вальсом буксиров» и фонтанами на воде. Завершить торжество моряки планируют групповым прыжком парашютистов, фейерверком и артиллерийским салютом.

Зрителей завлекают на парад демонстрацией боевой подготовки тральных судов. Гражданские смогут узнать, как флот разыскивает и уничтожает минные барьеры и вражеские подводные лодки, а также противостоит десантной обороне условного противника.