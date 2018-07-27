Запись масштабной драки украинских депутатов выложили на YouTube

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Полицейские уже задержали 50 нарушителей. Среди правоохранителей есть пострадавшие, которым «титушки» пробили голову арматурой.

Вчера, 26 июля, в горсовете Конотопа Сумской области случилась масштабная драка между депутатами. Конфликты произошли между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. Как рассказали правоохранители, стороны привели в сессионный зал своих сторонников, которые занимались провоцированием конфликта.

В результате масштабной драки украинских депутатов и их сторонников пострадали четыре полицейских, которые были живой стеной между сторон и старались не допустить жертв среди мирных граждан. В результате происшествия правоохранителями было задержано 50 нарушителей.

По данным местных изданий, драка началась, когда депутаты говорили с мэром Семенихиным о бюджете на 2018 год. В один момент большая часть депутатов отправилась в малый зал заседаний. Уже там народные избранники решили отправить Семенихина в отставку, но не хватило одного голоса, что и стало причиной драки.

Известно, что полиция применяла слезоточивый газ, чтобы прекратить беспорядки. Известно, что «титушки» принесли с собой в зал заседания арматуру, которую применяли против полицейских.