На закрытии весенней сессии депутаты Госдумы спели гимн России

Сегодня, 13:12

На последнем заседании парламентарии спели текст гимна РФ стоя и хором.

Сегодня, 27 июня, прошло последнее заседание депутатов Госдумы в рамках весенней сессии. Август народные избранники проведут на отпуске, а с 27 августа проведут ещё две недели, совершая работу в регионах.

Примечательно, что на закрытии весенней сессии все депутаты Госдумы РФ встали и спели хором гимн России.

Стоит отметить, что осенняя сессия начнётся 10 сентября. Предполагается, что тогда парламентарии будут работать по новому графику. Речь идёт об увеличении количества заседаний в неделю с двух, как депутаты работают сейчас, до трёх раз.