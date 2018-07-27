Президент Эквадора выгонит Ассанжа из посольства в Лондоне

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Эквадорский лидер Ленин Морено заявил, что Джулиан Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть посольство государства в Лондоне.

Стоит отметить, что ещё на прошлой неделе появились слухи, что глава государства выгонит Ассанжа из посольства в Лондоне. По некоторым данным, в Эквадоре хотят выдать его властям Великобритании.

Сейчас же стало известно, что президент Эквадора не выгоняет Ассанжа из своего посольства. Дословный перевод резонансной фразы президента страны звучит: «Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть лондонское посольство», - информации о том, когда это может произойти, президент Эквадора не предоставляет.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в эквадорское посольство в столице Великобритании, начиная с 2012 года. Дело в том, что именно Эквадор дал ему политическое убежище, где он прячется от властей США. Дело в том, что Ассанж опубликовал секретные документы американских спецслужб. Теперь по законам страны ему грозит очень строгое наказание, вплоть до смертной казни.

У Великобритании также есть права арестовать Ассанжа из-за того, что в 2012 году он не явился в суд после того, как оказался на свободе, внеся залог.