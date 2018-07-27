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Лидеры РФ и США проводили в этой стране неформальную встречу. Она закончилась ужином для участников саммита БРИКС.

Присутствовавшие на нём журналисты сообщили, что Владимир Путин съел в ЮАР «что-то» зелёное. Что именно, они разобрать не смогли

Ужин состоял, по их словам, из поданного в бокалах красного вина. А вот в тарелках, подаваемых лидерам БРИКС, было нечто зелёного цвета.

Позднее ряд источников сообщили, что глав государств угощали традиционной кухней. Блюда были, в том числе, приготовлены из мяса страуса и антилопы.

Один из российских участников ужина сообщил, что традиционные для России мясные блюда заметно вкуснее. Впрочем, кто к чему привык.

Были на ужине угощения и из говядины, несмотря на то, что там присутствовала делегация Индии, которая могла счесть это оскорблением. Там корова – священное животное, которое нельзя трогать.

Как бы то ни было, все эти виды мяса, явно, не имеют зелёного цвета. Возможно, это просто такая национальная подливка. Возможно, что-то другое.

Что именно «зелёное» отведал в ЮАР Путин, остаётся загадкой. Журналисты задать ему этот вопрос не решились.