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Он насчитал одного или двух диктаторов среди королей, королев, президентов и премьеров. Об этом лидер США заявил в штате Иллинойс на сталелитейном заводе.

Дональд Трамп разоблачил диктаторов среди членов НАТО, но пока не раскрывает их имен. Встреча альянса состоялась в Брюсселе 11-12 июля, где обсуждался момент повышения оборонных расходов. По словам Трампа, именно диктаторам легче всего оплачивать потребности НАТО в рамках своих государств.

На сегодняшний день в военном альянсе состоят 29 стран, последним членом стала Черногория, которую приняли 5 июня 2017 года. С момента президентства Петра Порошенко в Украине это государство стремится стать 30 членом НАТО, но сами участники не торопят это событие. Альянс основали в 1949 году с подачи США, чтобы прекратить влияние СССР на территорию Европы. Тогда общие цели преследовали только 12 стран.