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«Российские агенты» проникли в святая святых. В семьи финансовых магнатов, которые, фактически, управляют США.

Как минимум одна из них. Это «шпионка РФ» Мария Бутина, пользующаяся помощью потомка Рокфеллеров.

Это Джордж О’Нил, приходящийся миллиардеру Джону Рокфеллеру праправнуком. Бутина обсуждала с ним «дружеские ужины», на которых могли бы происходить встречи американцев и русских, участвующих в политике.

О’Нил никогда не скрывал свои убеждения в том, что с Россией необходимо поддерживать более тесные связи.

Потомок Рокфеллеров не отрицает, что именно он спонсировал подобное мероприятие, произошедшее в апреле 2017 года. На ужине присутствовали российские политики и ряд виднейших консерваторов и республиканцев, а также двое конгрессменов.

Бутина была задержана в США в середине июля. Ей инкриминируется «конспиративная деятельность» в пользу РФ. А также «использование личных связей с гражданами США, оказывающими влияние на политику государства».

Бутина характеризуется, как неоднозначная фигура. С одной стороны, она всегда видела своё будущее в политической сфере. Она получила в Москве известность в соответствующих кругах.

С другой стороны, она говорила то, что думает, что для политика – лишнее качество.

Девушке удавалось «пробиваться» к микрофону во время выступлений Трампа. Она задавала вопрос о перспективах улучшения отношения США и РФ.

Участвовала она и в проводимом в Вашингтоне ежегодном Национальном молитвенном завтраке, на котором, по традиции, выступает президент.