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Общее количество жертв авиаударов среди гражданских лиц – не менее 1059. Это данные за период с 2014 года.

Коалиция во главе с США подтвердила, что на территории Сирии и Ирака убила множество мирных жителей. Вынужденное признание содержит оговорку «мы сделали это непреднамеренно».

Характерно, что за последний месяц из этого количества были убиты не меньше 120 мирных граждан. Чем вызван такой рост жертв, понять достаточно сложно. Террористы повсюду бегут. Активизировать бомбовые удары, вроде бы, нет необходимости.

При этом коалиция осуществляет бомбёжки в Сирии, не получив на это необходимого мандата ни от Дамаска, ни от ООН.

Законное правительство Сирии считает, что количество мирных жертв коалиции значительно больше. Просто сейчас оно стало столь велико, что она вынуждена признать часть из них.

Ранее представители коалиции на каждом шагу кричали, что своими действиями защищают мирных сирийцев, которых «тысячами убивает Асад».

Теперь Вашингтону всё труднее сохранять лицо. Впрочем, похоже, позиция уже выработана. Асад «убивает преднамеренно», а мы – «не хотели».