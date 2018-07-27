«Скотный двор»: Израильский карикатурист изобразил Нетаньяху в виде свиньи

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Конечно, изображение израильского лидера и его соратников в виде свиней выходит за рамки политкорректности, однако повод для аналогий с известным романом Джорджа Оруэлла у сатирика был.

Израильский карикатурист Авигдор Кац высмеял Нетаньяху и был уволен за то, что представил политика в виде персонажа произведения «Скотный двор», который пропагандировал лукавый постулат о том, что все животные, конечно равны, но есть ровнее. Поводом для карикатуры послужил закон, продвинутый Бенджамином Нетаньяху и его «партайгеноссе» спорного закона об исключительном праве евреев в Израиле, по отношению к национальным меньшинствам. По словам аналитиков, Кац, мог бы в своем рисунке применить и более провокационные аналогии, вспомнив о доктрине правящей верхушки Германии в конце 30-х годов прошлого века.

Тем не менее, карикатурист был уволен из журнала, в котором он проработал более 30 лет. При этом общественное мнение четко разделилось. Большая часть пользователей социальных сетей была возмущена нарушением основополагающих демократических принципов. Однако были и такие комментаторы, которые обвинили Каца в злостном антисемитизме. Все дело в животных, которых он изобразил. В настоящее время, некоторые общественные организации начали сбор средств в поддержку опального карикатуриста.