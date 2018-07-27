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Использование новой тактической боеголовки малой мощности позволит потенциальным врагам Штатов нанести ответный ядерный удар по Вашингтону и союзникам, развязав апокалиптическую войну, высказались о модернизации американских субмарин эксперты.

Конгресс США намеревается выделить деньги на разработку новой ядерной боеголовки низкой мощности. Цель – получение возможности атаковать сверхбыстрые ракеты практически в любом месте на Земле. Сейчас каждая подводная лодка класса Огайо несет двадцать ракет Trident D-5, оснащенных неизвестным количеством ядерных боеголовок W76-1 (100 килотонн). В недалеком будущем им на смену придут боеголовки W76-2, отличающиеся гораздо меньшей взрывной мощностью (10-50 килотонн).

Эксперты в США раскритиковали «бессмысленное перевооружение» ядерных подлодок ВМС, ведь подавляющее количество обычных американских огневых мощностей может так же эффективно уничтожать любую сверхбыструю цель. Более того, если ядерное оружие уже не используется в войнах. Нарушив данное правило, Вашингтон поставит себя и союзников под ответный апокалиптический удар потенциальных врагов.

«Бессмысленное перевооружение» не подразумевает создание нового оружия. Конгресс США попросту конвертирует уже существующие боеголовки W76-1 в менее мощные W76-2. Цена вопроса - $65 млн.

Ранее разработкой потенциально небезопасных для мирового спокойствия подлодок занялся Китай. За управление орудием массового поражения в Поднебесной планируют посадить ИИ, фактически разрешив машине вершить человеческие судьбы.