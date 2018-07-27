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Любимую тему Петра Порошенко с рефреном: «последнее прощай, немытая Россия», подхватил Владимир Гройсман, который намерен также баллотироваться на пост украинского президента в следующем году.

Премьер Украины призвал не «преклонять колено» перед Россией из-за газа, которого, оказывается в недрах Украины настолько много, что можно еще и экспортировать в соседние «дружественные» страны. По словам Гройсмана, украинский газ сможет избавить страну от экономической «удавки» Москвы. Эксперты прокомментировали заявление главы кабинета министров довольно жестко. Во-первых, сам Гройсман вместе с Порошенко на протяжении длительного времени лгал украинскому народу, что страна прекратила импорт российского газа. При этом ресурс «ненавистного Газпрома» закупался у третьих стран со значительной надбавкой. Это на себе почувствовали простые украинцы, которые начали получать платежки с запредельными суммами. Далее последовали миллиардные санкции по неисполнению контракта с российским поставщиком газа. Теперь, накануне выборов, все больше украинских политиков будут напоминать об отечественных природных ресурсах. Однако, по мнению аналитиков, это так и останется предвыборной риторикой.