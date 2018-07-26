Трамп обвинил Twitter в «скрытой блокировке» страниц республиканцев

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Американский президент заявил в своем твите, что собирается изучить «дискриминационную и незаконную практику» Twitter. После поста, в котором Трамп обвинил соцсеть, котировки ее акций снизились на 4% до начала торгов на бирже.

Обвинения в «скрытой блокировке» не были подтверждены какими-либо примерами. Дональд Трамп лишь написал, якобы имеется очень много жалоб от ведущих республиканцев.

Видимо, президент США имел в виду жалобу на Twitter конгрессмена от республиканцев Мэтта Гаеца (Matt Gaetz) накануне. По тому, что количество комментариев и число новых подписчиков на странице конгрессмена с 18 мая по 8 июня уменьшилось по сравнению с предыдущим таким же периодом, был сделан вывод, что доступность твитов Гаеца для пользователей уменьшилась.