Тунис не принимает беженцев из-за боязни терроризма

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Правительство Туниса отказывается от приема на свою территорию ливийских беженцев из-за нарастающей угрозы активизации радикалов.

Сообщается, что власти Туниса отказываются принимать корабль с беженцами, который находится практически у его берегов. Это происходит из-за боязни правительства новых вспышек терроризма, так как под видом беженцев в страну могут проникнуть радикалы и тогда их наступление усилится.

Тунис остается непреклонен и не принимает на свою территорию даже беременную женщину и израненного мужчину, которые находятся с 40 другими беженцами. Они надеются, что их приютит другое государство.

Ранее сообщалось, что в Тунисе активизировалась террористическая группировка «Исламское государство», которая устраивает саботажи на территории, где находятся туристы. Из-за этого, а также из-за очередной вспышки конфликта между арабами и евреями в стране объявлен режим ЧП и, к сожалению, поток туристов, естественно сократился, что очень навредит экономике страны. Правительство Туниса первое время старалось убедить сотрудников посольства в том, что все под контролем, но последние события наглядно показали, что не стоит испытывать судьбу и принять меры необходимо в срочном порядке, на данный момент эти меры распространились на беженцев.