Депутат Федоров назвал жуликами призывающих не поддерживать пенсионную реформу

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Он также утверждает, что российскую пенсионную реформу и повышение ставки НДС в России заставляют принимать МВФ и Госдеп.

Депутат Государственной думы РФ от «Единой России» Евгений Федоров, член комитета по бюджету и налогам жуликами назвал избирателей, которые перед голосованием за пенсионную реформу убеждали депутатов не подчиняться установке фракции, а голосовать в соответствии с личными убеждениями и не поддерживать принятие закона.

По мнению Федорова, депутаты не могут самостоятельно принимать решение о голосовании, а требования голосовать против пенсионной реформы, предложенной правительством, по его словам – это требование нарушения закона, они озвучиваются жуликами. Во всех парламентах мира, по убеждению Евгения Федорова, депутаты голосуют так, как решит партия.

Нарушением какого закона будет персональное голосование депутатов, Федоров не уточнил. Но если открыть Конституцию РФ, которая является высшим законом государства, причем законом прямого действия, то можно прочитать, что каждый депутат голосует персонально. Голосование может быть тайным, открытым (известны депутаты, голосовавшие от фракции и общий результат) или поимённым (известно, какой конкретно депутат проголосовал за/против/воздержался или не голосовал).

Никакого диктата фракции и подчинения депутата линии фракции или партии Конституция не предусматривает.

У Евгения Федорова вообще очень интересные суждения. В своих комментариях к пенсионной реформе и увеличению НДС до 20% он отмечает, что пенсионную реформу предложил МВФ, она Евгению Федорову не нравится, хотя он и голосовал «ЗА».

Не нравится она Владимиру Путину, членам правительства и депутатам Госдумы. Что, в принципе, не помешало одним предложить данную реформу, а другим проголосовать за нее в первом чтении. Но эта реформа нравится российскому народу, который настаивает на сохранении колониальной конституции страны. По требованию народа реформа и принимается.

По словам Федорова, повышение НДС инициировано также по указанию МВФ. Причем, депутат опять голосовал за это повышение. Непонятно, действует он по указке МВФ или Госдепа.