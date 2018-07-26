Путину и Трампу удалось прийти к согласию по Косово

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Несмотря на сложные отношения между Россией и США, лидеры двух государств сумели найти время для косовского вопроса.

Российскому президенту Владимиру Путину и главе Белого дома Дональду Трампу удалось прийти к согласию по Косово. Они предложили следующее решение: Сербия получит северную территорию Косово в обмен на признание Белградом независимости республики. Такая информация появилась в Gazeta Express.

Решение поддержали в администрации Трампа. Соединенные Штаты изменили свою точку зрения относительно Косово сразу же после того как Джон Болтон, который не раз демонстрировал свои антикосовские настроения, получил должность советника американского президента по национальной безопасности.

Помощь, которую Косово получает от США и создание профессиональной армии, вызывает озабоченность России. По мнению большинства политологов между Сербией и Косово может снова начаться война.

Стоит отметить, что информацию Gazeta Express о том, что Путин и Трамп вообще касались проблем Косово, никто нигде не подтвердил.

Однако в СМИ появилась другая проверенная и подтвержденная спецслужбами информация: на саммите в Хельсинки Путин подарил Трампу мяч со встроенным чипом.

Сенатор Линдси Грэм был прав, когда предположил наличие передатчика в мяче. Он настоятельно советовал не брать подарок в Белый дом.

Несмотря на то, что на самом мяче фирма Adidas указала, что он оснащен чипом для доступа к футбольному контенту, это все равно стало хорошим поводом для новой истерии вокруг российского ФСБ.