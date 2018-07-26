ВВС Британии сообщили о сопровождении Су-24 РФ над Чёрным морем

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Этот бомбардировщик, как считают Королевские ВВС, приблизился к территории НАТО недопустимо близко.

Поэтому ВВС Британии подняли два своих истребителя с базы, находящейся в Румынии. Те некоторое время осуществляли сопровождение Су-24 РФ над Чёрным морем.

Британские пилоты, поднятые в воздух для патрулирования, сообщили, оно происходило очень короткий период времени и служило «сдерживающим фактором».

Они полагают, что именно благодаря действиям ВВС Британии, Су-24 не смог проникнуть в воздушное пространство, контролируемое странами НАТО.

А в целом, уверены ВВС альянса, он намеревался осуществить подобную попытку в западной части Чёрного моря.

ВВС Британии располагают своим авиакрылом на военной базе в Румынии. Они и ранее сопровождали российские самолёты, полагая, что те летают над Чёрным морем «слишком вольно».

Эксперты уже напомнили британцам. Их страна не располагает даже прямым выходом к этому морю. Оно является традиционной зоной стратегических интересов РФ.

Появление над ним британских истребителей – это раздражитель, в особенности, когда никакого нарушения границ воздушного пространства со стороны России не происходило.

Многие аналитики уже посоветовали ВВС Британии, чтобы те «не завирались» насчёт попыток самолётов РФ проникнуть в зону НАТО и их «героической» защиты границ блока.