«Отшила»: Поклонская отказалась вступить в ЛДПР Жириновского

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«Единая Россия» ликует, поскольку этот случай стал показательным для конкурентов.

Поклонская отказалась вступить в ЛДПР Жириновского. Свое мнение она рассказала всем без зазрения совести.

«Меня назначили на должность и поручили определённую часть работы. Я в Государственной Думе была избрана людьми. Люди голосовали за «Единую Россию», - отрезала Поклонская.

Депутат подчеркнула, что она продолжит работать в своем стиле и в соответствии с обязанностями. Также она пресекла разговоры о том, что у нее плохие отношения с коллегами по партии.

«У Поклонской всегда своё мнение, у Неверова Линия партии. Поклонская симпатичная, Неверов обыкновенный. И кто спрашивается интересней и полезней для той же партии, не говоря уже о забытом по пути народе?», - задаются риторическим вопросом юзеры, и подмечают, что она «таки отшила ЛДПР».

Свою четкую позицию в вопросе пенсионной реформы Поклонская сформулировала.

«Действующая пенсионная система, конечно, устарела и нуждается в реформировании. Но предложенный Правительством РФ вариант повышения пенсионного возраста до 65/63 лет исключительно в этой части, по моему мнению, необходимо корректировать», - сказала Поклонская.

Политик уверяет, что народ должен иметь реальную перспективу на будущее без лишних иллюзий. Также Поклонская сообщила, что ее ответ инициативе правительства будет негативным. Пользователи соцсетей успели оценить слова и действия политика и написали не один комментарий по этому поводу.

«Если бы нынешний формат власти, на всех уровнях, поменять на вновь зарождающийся (Поклонская не одна такая), то очень скоро Россия стала бы такой, о которой мы все давно мечтаем», - говорится в сообщении.