Доля случаев ранней диагностики рака в Москве выросла до 40%

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26 июля об этом заявил Сергей Собянин, на встрече с медиками.

Встреча была организована мэром Москвы для того, чтобы обсудить, какие предложения по части здравоохранения могут быть включены в его предвыборную программу на выборах московского градоначальника в единый день выборов 9 сентября.

Собянин сказал, что в Москве в год насчитывается от 8 до 10 млн пациентов. Врачи общей практики, по его словам, обязательно должны назначать анализы. А по анализам и другим симптомам, состоянию больного можно уже подозревать онкологическое заболевание.

В таком случае врач должен в электронной карте больного поставить красный сигнал. Это означает, что есть опасность, и данный случай требует диагностики рака.

Кроме значка в медицинской карте врач должен проинформировать больного и направить его на обследование для максимально ранней диагностики заболевания. А доля случаев ранней диагностики, которая выросла до 40%, это настоящий скачок.

Ранняя диагностика рака – в ваших руках.

Вначале – о том, что делать НЕ надо. Онкомаркеры (по капле крови якобы определяется, есть ли рак, в каких органах) – это ОБМАН!

Есть пять основных способов ранней диагностики рака: маммография, компьютерная томография легких, гастроскопия, колоноскопия и Пап-тест. О них медики доолжны более подробно рассказывать, и ими необходимо пользоваться ради скорейшей диагностики.