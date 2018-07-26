Информация об отдыхе Порошенко засекречена его администрацией

Сегодня, 17:38

Президент Украины второй раз за год бросил охваченную гражданской войной страну ради отпуска за границей.

Украинские журналисты не могут получить сведения об отдыхе Петра Порошенко. Информация полностью засекречена его администрацией. Любые официальные запросы возвращаются с отказом.

Такое поведение вызывает недоумение у журналистов, потому что европейские лидеры всегда сообщают общественности когда, куда, и насколько едут отдыхать.

Таинственность, которой окружили поездку семьи Порошенко, совершенно непонятна народу, который живет в распадающемся на части государстве. Граждане Украины уже видели, как предыдущий глава государства сбежал в разгар кризиса, поэтому они имеют все причины для беспокойства.

Слухи о побеге Порошенко появились еще зимой. Его рождественское путешествие на Мальдивы получило скандальную известность из-за того, что политик в сопровождении 9 человек, включая семью, покинул здание аэропорта через «задние ворота» и для перелета воспользовался арендованным Falcon 7X. На место проживания украинский лидер прибыл под вымышленным именем. Есть сведения, согласно которых украинские спецслужбы изготовили для президентской семьи фиктивные паспорта.

Рождественское путешествие обошлось Порошенко в полмиллиона долларов США. Одно только проживание на арендованном острове стоило 276 тысяч. Остальное потрачено на еду, алкоголь и развлечения. Украинские граждане сочли подобное поведение главы государства, по меньшей мере, неэтичным.

Украинцы считают, что он не имел морального права оставлять свой пост в разгар национального и экономического кризиса.