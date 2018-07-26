«Одного срока мало»: Эксперт считает, что победа Трампа на следующих выборах предопределена

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Трамп «окопался» в Белом доме всерьёз и надолго, чтобы осуществить все свои планы, уверен эксперт.

Победа Трампа на следующих выборах президента США очевидна и предопределена. Такое мнение высказал российский эксперт-международник в соцсетях.

По мнению специалиста, при власти миллиардер планирует быть минимум два срока. Он и его люди уже основательно «окопались» в Белом доме, строя далеко идущие планы. Четыре года или одного срока для развития глобальной перестройки экономики США, которую задумал Трамп и его партнёры, слишком мало, уверен эксперт. В этой связи миллиардер, считает специалист, будет предпринимать все усилия, чтобы как можно дольше сохранить за собой пост главы государства. Вероятно, уже сейчас у него есть чёткий план, как вновь выиграть выборы, поскольку уверенность американского лидера в своей судьбе очень чётко прослеживается.

Как пример того, что Трамп намерен идти на второй срок и побеждать на следующих выборах, можно привести тот факт, что недавно Белый дом согласовал покупку для президента двух самолётов Boeing за $4млрд. Срок выполнения заказа – 2024 год. К тому моменту срок полномочий миллиардера на посту президента, избранного в 2016 году, завершится.

Ранее мы писали, что Трамп назвал себя самым жестким президентом США в истории.