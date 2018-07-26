Путин: Бизнесу стран БРИКС нужно начать наполнение Нового банка развития

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Президент Российской Федерации призывает членов БРИКС привлекать бизнес в русло капиталовложений в Банк развития.

Владимир Путин утверждает, что странам БРИКС просто необходимо начать активно использовать возможности Нового банка развития, а также привлекать предпринимателей государств, чтобы начать наполнение кредитного портфеля банка. В будущем, по его словам, отделение Банка развития сможет открыться и в России, но сейчас нужно заняться основными задачами, связанными с укреплением позиций Нового банка, а также продолжать расширение операционной деятельности подразделения.

Ранее президент России сообщил, что первостепенной задачей для Нового банка развития является получение им международного кредитного рейтинга среди стран и после этого появится возможность заняться выпуском ценных бумаг, которые будут действительны в странах БРИКС и выгодны бизнесу данных государств. А также Владимир Владимирович заявил, что у Нового банка уже есть три крупных проекта для инвестиций, которые будут реализованы в России. В основном, они связаны с развитием российской инфраструктуры.