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Безумное подорожание топлива, рост пенсионного возраста и НДС в России собираются остановить «справедливороссы» на парламентских и губернаторских выборах 9 сентября.

Не Сергеем Железняком единым. Замглавы «Справедливой России» Олег Нилов разделяет позицию коллеги из «Единой России» по «пенсионной реформе». Фракция Сергея Миронова настраивается провести революционные парламентские и губернаторские выборы, запланированные на 9 сентября.

Майские указы, обещавшие борьбу с бедностью и сбережение народа России, не работают. Цены на бензин продолжают вытряхивать последние деньги из автомобилистов, а в каждом доме до сих пор не утихают споры на тему роста НДС и пенсионного возраста.

Высшие чины «единороссов» не побоялись противостоять правительству. Позицию союзной партии поддержала «Справедливая Россия». Фракция Миронова восстала против «пенсионной реформы» предвыборной агитацией.

Олег Нилов уверен, другие оппозиционные фракции также не против вставить палки в колеса Дмитрию Медведеву и остальным членам кабмина. Выборы 9 сентября замглавы «справедливороссов» окрестил отображением мнения общества о работе правительства РФ. В случае победы, Нилов и его единомышленники обещают не допустить второго чтения закона о пенсионном возрасте и принятия других «антинародных законов».