«Ну тупые!»: Эксперт после новостей о чипе в мяче Путина вспомнил знаменитую фразу Задорнова

Сегодня, 16:13

В американских СМИ пишут, что чип могут использовать российские спецслужбы для шпионажа.

После новостей в западных масс-медиа о чипе в мяче Путина, подаренном Трампу в Хельсинки, ситуацию прокомментировал эксперт Денис Ерёмин. Там, в частности, отмечают, что чип Adidas могут использовать для шпионажа российские спецслужбы.

Специалист считает, что «генералы информационных войн» решили зацепиться за какую-нибудь возможность обострения отношений между Россией и США. На этом фоне он вспомнил знаменитую фразу сатирика Михаила Задорнова: «Ну тупые!». Ерёмин задался вопросом, почему при такой обострённой русофобии в США не решили просто держать подозрительный мяч подальше от Трампа и Белого дома, но затем пришёл к выводу, что адресовать американским СМИ его бессмысленно.

Как известно, первым о «шпионском жучке» в официальном мяче ЧМ-2018, презентованном Трампу, заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэхэм.

Позже компания Adidas на официальном сайте разместила официальное разъяснение, где среди прочего подтвердила, что в такой модели мячей действительно содержатся миниустройства, предназначенные для сбора и обработки информации об использовании спортивного снаряда.