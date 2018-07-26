«Совершенно секретно»: Пентагон разрабатывает военный ИИ

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600 проектов уже запланированы на следующие 6 лет с бюджетом в 1,7 млрд долларов. Правительство достигнет результата, если будет сотрудничать с компаниями-конгломератами, уверяют эксперты.

Два года назад впервые появилась информация о намерениях США создать новую технологию для нужд армии. Однако, Пентагон разрабатывает военный ИИ только сегодня. Замминистра обороны Патрика Шэнэхэна активно прослеживает векторы развития 600 запланированных проектов и готов к внедрению новых подходов к решению этой задачи. К тому же, Google сообщал о программе Project Maven, которая использует сложные алгоритмы для анализа данных для военных.

До тех пор проект был настолько скрытным, что мало кто знал, что Google также активно участвует в разработках, этот факт был под грифом «совершенно секретно».

«Мы считаем, что Google не должен быть в бизнесе войны», - написали более 3000 сотрудников Google в апрельском письме генеральному директору компании Сундару Пичаю.

Противостояние между компанией Google и Пентагоном достигает крайней точки, но пока точного решения в данном вопросе нет. Главной целью правительства стала необходимость повысить уровень знаний и возможностей благодаря искусственному интелекту, гиперсоника и лазерных пушек.

Сотрудники Google обеспокоены тем, что военные будут использовать ИИ для убийства людей, но нынешние и бывшие чиновники утверждают, что на самом деле он будет использоваться для спасения жизней граждан США, союзников и невинных гражданских лиц.