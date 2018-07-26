Анатолий Сердюков дал оценку действиям военных РФ в Сирии

Сегодня, 15:07

Экс-министр обороны выделил очевидные плюсы и минусы российской операции на территории Сирии.

Главным Анатолий Сердюков считает то, что в Сирии удалось проверить в деле новейшую технику России. Также бесценным стал опыт по переброске войск на огромные расстояния с полным сохранением их управляемости.

Всего лишь 10-15 лет тому назад представить подобное было невозможно. Однако, отметил он, полномасштабные действия в реальных боевых условиях показали и ряд минусов.

Не удивительно, продолжил экс-министр, при любой боевой операции недостатки техники выявляются намного быстрее, чем при проведении испытаний в самом экстремальном мирном режиме.

В частности, было установлено, что бортовая электроника, приборы ночного видения и тепловизоры, установленные на Ми-28Н, не функциональны.

Пилоты «ночного охотника» оказались, практически, слепы. Помимо того, появились вопросы и к поведению его двигателя, когда стрельбы проводятся на раскалённом воздухе.

Всё это, естественно, будет дорабатываться.

Сердюков возглавлял Минобороны РФ в период 2007-2012 годы. Его отставка сопровождалась огромным коррупционным скандалом, связанным с аферами при приватизации имущества ведомства.

За период, когда он был министром, им была инициирована масштабная программа перевооружения армии.

Несмотря на весь негатив, который был в обществе к этому персонажу, внезапно (для Запада) появившееся у РФ новое оружие возникло не на ровном месте и не сразу.

Безусловно, Сердюков имеет в этом свою заслугу.