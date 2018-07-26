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Палящее солнце расплавило антироссийские принципы граждан Украины, толпами нахлынувших на полуостров к берегам Черного моря, рассказывают в соцсетях жители АРК.

Пока Петр Порошенко рассказывает, насколько противно украинцам видеть россиян в Крыму, его соотечественники сотнями тысяч едут на полуостров, предварительно обменяв родные гривны на рубли «агрессора».

«Вот вам и патриотизм. Авось, к осени больше никто не будет рассказывать, как сильно крымчанам хочется вернуться в состав Незалежной», - иронизируют в соцсетях жители полуострова.

Согласно мнению россиян, сотни тысяч украинцев выбирают Крым для летнего отдыха по двум причинам. Во-первых, «бывшие» хозяева полуострова смирились с его потерей.

На протяжении четырех лет Порошенко обещает вернуть республику, однако никаких действий как не было, так и нет. Во-вторых, пропагандистская война не разучила большинство украинцев думать своей головой и по-прежнему считать РФ братским народом.