СМИ: США боятся заключать мир с КНДР

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Мирное соглашение Вашингтона и Пхеньяна подорвет военный союз Штатов с Южной Кореей и не сможет оправдать присутствие американских войск на полуострове, пишет пресса.

Корейская война 1950-1953 годов закончилась перемирием, в результате чего, армия ООН, возглавляемые США, технически все еще пребывает в состоянии войны с КНДР. На апрельском саммите Пхеньян и Сеул согласились работать со Штатами и Китаем для заключения мира. В июне американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о том, что они будут стремиться «установить новые отношения между США и КНДР в соответствии с желанием народов обеих стран жить в мире и процветании».

Северная Корея готова к денуклеаризации, однако для начала Вашингтону и союзникам необходимо отказаться от «враждебной политики». Белый дом опасается заключения мира, способного лишить США «рычага давления» на КНДР. Как итог, длительный союз Штатов и Южной Кореи окажется под угрозой срыва, а Трамп больше не сможет оправдывать присутствие американских войск на полуострове.

«В общем, одна сторона сначала хочет денуклеаризации, за которой последует нормализация отношений. Однако северокорейцы хотят сначала нормализовать отношения, а затем провести денуклеаризацию. Логично, что США боятся заключать мир с КНДР», - пишут американские СМИ.

Северная Корея предприняла шаги для заморозки ядерного развития, в частности, был введен мораторий на испытание ракет и бомб, одобрены закрытие единственного ядерного полигона в стране и демонтаж ракетного объекта. Многие американские официальные лица высоко оценили эти шаги, параллельно обвинив Пхеньян в производстве ядерного топлива.

Как видим, обе стороны скорее готовы снова стреляться, нежели мириться. Из-за этого Третья мировая война может начаться на Корейском полуострове уже совсем скоро. Также неизвестно, что произойдет, пойди Трамп или Ким Чен Ын на уступки, переживает американская пресса.