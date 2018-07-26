«Пригласил осенью, но какого года?»: Политолог высмеял анонс встречи Путина и Трампа на 2019 год

Сегодня, 11:56

Расследование «российского вмешательства» в выборы США определяет, когда лидеры снова проведут переговоры.

Украинский политолог Александр Юрин высмеял в своём Twitter анонс встречи Путина и Трампа на 2019 год. Эксперт напомнил, что сразу после саммита в Хельсинки президент США заявил, что намерен встретиться с российским коллегой вновь уже в ближайшие месяцы, однако после заявления спикера Сената о том, что Владимиру Путину не дадут слово в американском Конгрессе изменил своё решение. «Поспешил, оговорился?» - пошутил Юрин. Политолог считает, что ключевую роль в данном вопросе сыграет расследование «российского вмешательства» в выборы в США. Если таковое будет доказано, то американский лидер ещё подумает, звать ли российского президента в Белый дом в 2019 году. «Пригласил Трамп Путина в Вашингтон приехать осенью, только какого года?», - задаётся вопросом Юрин.

Ранее постпред США при ООН Никии Хейли предрекла Штатам вечную вражду с Россией.