Железняк подал в отставку, пропустив голосование по пенсиям

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«Единая Россия» трещит по швам и может лишиться своего «костяка», уверяют эксперты.

Вопрос голосования по пенсиям стал основным в последнее время. К тому же, парламентарии разделились на две категории: те, кто поддержал проект закона и те, кто против данной инициативы. Но о существовании третьей категории стало известно сегодня. В особую группу вошел замсекретарь генсовета «Единой России».

Пропустив голосование по пенсиям, Железняк подал в отставку. Его решение стало неожиданность для коллег по партии, но его он принял быстро. Об этом рассказал приближенный к партии человек, пожелавший остаться анонимным. Напомним, что Железняк, сославшись на больничный лист и плохое самочувствие, не пришел на заседание Госдумы 19 июля, когда рассматривался законопроект о повышении пенсионного возраста.