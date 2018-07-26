«Вот и верь после этого людям»: Экс-зампред ЦБ РФ высмеял «Крымскую декларацию» США

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Трамп не ослабит санкции против России, пока Крым не окажется под юрисдикцией Украины. Политик считает, что слова президента США, сказанные во время встречи с Путиным в Хельсинки, ничего не значат на фоне недавних действий Госдепа.

Бывший замминистра финансов России, экс-зампред ЦБ РФ, а ныне общественный деятель Сергей Алексашенко высмеял «Крымскую декларацию» США, опубликованную госдепартаментом накануне. По его словам, несмотря на весьма дружелюбный тон встречи Путина и Трампа в Хельсинки, Вашингтон по-прежнему будет отстаивать право Украины на Крым и не ослабит санкции в отношении Москвы.

«Вот те на .... Только обнялись Владимир и Дональд, как вредный Госдеп выпустил Крымскую (!) (даже не донбасскую) декларацию.... мол, верните Крым... вот, и верь после этого людям.», - написал в своём Twitter Алексашенко (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим.ред.).

В комментариях подписчики высказали мнение, что на фоне «Крымской декларации» Путину не стоит рассчитывать на лояльность Трампа в вопросе внешней политики. В то же время, некоторые пользователи обратили внимание, что ничем серьёзным на самом деле данный документ не является.

«Прочитал, но там же нет ничего конкретного. Просто сотрясание воздуха.» - констатируют фолловеры Алексашенко.

Напомним, ранее госсекретарь США Помпео заявил, что санкции против России остаются в силе.