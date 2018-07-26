Спортсмены из Северной Кореи отправятся в Сеул для тренировок перед Азиатскими играми

Северокорейские спортсмены посетят Сеул для совместных тренировок в преддверии Азиатских игр в августе, последней межкорейской биржи в спорте.
34 северокорейских спортсмена отправятся в Сеул через Пекин в субботу, чтобы тренироваться с южнокорейскими спортсменами перед предстоящими Азиатскими играми в Джакарте, сообщило в среду Министерство унификации Южной Кореи.
Делегация Северной Кореи состоит из четырех женщин-баскетболистов, восьми гребцов, 18 гребцов на каноэ и четырех сопровождающих чиновников, сообщает Yonhap.
Каждая команда присоединится к южнокорейским спортсменам в совместных тренировочных лагерях.
Гребцы будут тренироваться в Центре Гребного озера Тангум в Чунджу, в 130 км к югу от Сеула.
В прошлом месяце Северная и Южная Корея согласились сформировать совместные спортивные команды для Азиатских игр и объединиться под единым флагом на церемонии открытия и закрытия.
Север и Юг сформировали совместные спортивные команды для международных спортивных соревнований, так же как в феврале, когда они отправили совместную женскую сборную по хоккею на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.