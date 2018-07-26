Спортсмены из Северной Кореи отправятся в Сеул для тренировок перед Азиатскими играми

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Северокорейские спортсмены посетят Сеул для совместных тренировок в преддверии Азиатских игр в августе, последней межкорейской биржи в спорте.

34 северокорейских спортсмена отправятся в Сеул через Пекин в субботу, чтобы тренироваться с южнокорейскими спортсменами перед предстоящими Азиатскими играми в Джакарте, сообщило в среду Министерство унификации Южной Кореи.

Делегация Северной Кореи состоит из четырех женщин-баскетболистов, восьми гребцов, 18 гребцов на каноэ и четырех сопровождающих чиновников, сообщает Yonhap.

Каждая команда присоединится к южнокорейским спортсменам в совместных тренировочных лагерях.

Гребцы будут тренироваться в Центре Гребного озера Тангум в Чунджу, в 130 км к югу от Сеула.

В прошлом месяце Северная и Южная Корея согласились сформировать совместные спортивные команды для Азиатских игр и объединиться под единым флагом на церемонии открытия и закрытия.

Север и Юг сформировали совместные спортивные команды для международных спортивных соревнований, так же как в феврале, когда они отправили совместную женскую сборную по хоккею на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.