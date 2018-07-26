Сегодня, 09:10

Совместное предприятие Raytheon-Lockheed Martin Javelin получило дополнительное соглашение в размере 307,5 млн. долларов США к существующему контракту на противотанковые ракеты Javelin.

Raytheon-Lockheed Martin получил контракт на поставку ракет Javelin. Контракт, объявленный во вторник министерством обороны, санкционирует полномасштабное производство и предоставит Javelin в Австралию, Эстонию, Литву, Турцию и Тайвань и Украину.

FGM-148 Javelin - это переносная противотанковая ракета, используемая США и многими союзными странами. У ракеты есть инфракрасная система управления, которая не требует корректировки курса от оператора после запуска.

Javelin может поражать движущиеся транспортные средства, фиксированные укрепления, войска на открытых пространствах и низколетящие вертолеты. Он может использоваться для прямого огня или во всплывающем режиме, что позволяет ему ударять по танкам сверху, чтобы использовать их более тонкую верхнюю броню.

Боеприпасы также обладают возможностью плавного пуска, которая ограничивает его обратную реакцию, позволяя использовать их из укреплений и зданий. Ракета несет тандемную зарядовую взрывобезопасную противотанковую боеголовку для поражения бронированных целей.

Работы согласно контракту будут выполнены в Тусоне, штат Аризона, и ожидается, что контракт будет завершен к 31 августа 2021 года.