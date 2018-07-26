Хельсинкская комиссия: США должны принять международный антидопинговый законопроект

США должны принять свой первый международный спортивный антидопинговый закон, чтобы криминализовать чрезмерное использование препаратов, повышающих эффективность, чтобы американские спортсмены не были в невыгодном положении на Олимпийских играх и других международных соревнованиях, заявила в среду, 25 июля, членам Конгресса Хельсинкская комиссия.
Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, двухпартийная группа конгрессменов, также известная как Хельсинкская комиссия, в прошлом месяце внесла законопроект, который, если станет законом, станет первым уставом США, предусматривающим уголовную ответственность за использование незаконных препаратов, повышающих эффективность в соревнованиях.
Он запрещает такие преступления, совершенные в Соединенных Штатах или за пределами страны, если они являются частью крупного международного соревнования или влияют на американскую межгосударственную или иностранную торговлю.
В 2016 году Григорий Родченков, бывший глава антидопинговой лаборатории России, раскрыл детали российской государственной допинговой программы, что повлияло на результаты зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Международный олимпийский комитет забрал 13 из 33 олимпийских медалей России и запретил 39 спортсменам участвовать в будущих Олимпийских играх. Тем не менее, Арбитражный суд по спорту, квазисудебный орган, который разрешает допинговые споры на международных соревнованиях, отменил 28 запретов и восстановил девять медалей.
Согласно законопроекту Хельсинкской комиссии, американские спортсмены и компании будут защищены гражданскими средствами защиты и уголовными санкциями за допинговые махинации на крупных международных спортивных соревнованиях. Нарушения приведут к тюремному заключению на срок не более 10 лет и штрафу в размере 1 млн долларов США.
Он также запретил бы наказание по отношению к осведомителям.
Несколько европейских стран, включая Италию, Австрию и Германию, установили уголовные санкции, чтобы усилить осуждение допингового мошенничества.