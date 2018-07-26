Хельсинкская комиссия: США должны принять международный антидопинговый законопроект

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США должны принять свой первый международный спортивный антидопинговый закон, чтобы криминализовать чрезмерное использование препаратов, повышающих эффективность, чтобы американские спортсмены не были в невыгодном положении на Олимпийских играх и других международных соревнованиях, заявила в среду, 25 июля, членам Конгресса Хельсинкская комиссия.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, двухпартийная группа конгрессменов, также известная как Хельсинкская комиссия, в прошлом месяце внесла законопроект, который, если станет законом, станет первым уставом США, предусматривающим уголовную ответственность за использование незаконных препаратов, повышающих эффективность в соревнованиях.

Он запрещает такие преступления, совершенные в Соединенных Штатах или за пределами страны, если они являются частью крупного международного соревнования или влияют на американскую межгосударственную или иностранную торговлю.

«Я уверена, что мы будем работать с нашими коллегами, и они увидят важность этого законопроекта, чтобы как можно скорее продвинуть его вперед» , - сказала в среду в ходе слушания в Хельсинки комиссар-член палаты представителей Шейла Джексон Ли.

В 2016 году Григорий Родченков, бывший глава антидопинговой лаборатории России, раскрыл детали российской государственной допинговой программы, что повлияло на результаты зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Международный олимпийский комитет забрал 13 из 33 олимпийских медалей России и запретил 39 спортсменам участвовать в будущих Олимпийских играх. Тем не менее, Арбитражный суд по спорту, квазисудебный орган, который разрешает допинговые споры на международных соревнованиях, отменил 28 запретов и восстановил девять медалей.

Согласно законопроекту Хельсинкской комиссии, американские спортсмены и компании будут защищены гражданскими средствами защиты и уголовными санкциями за допинговые махинации на крупных международных спортивных соревнованиях. Нарушения приведут к тюремному заключению на срок не более 10 лет и штрафу в размере 1 млн долларов США.

Он также запретил бы наказание по отношению к осведомителям.

«Отмена наказания осведомителей в спорте за уголовное преступление и предоставление им средств в гражданском процессе - это просто смена игры», - сказал адвокат Родченкова, Джим Уолден, во время слушания в среду. «Это позволит другим осведомителям выйти вперед, чтобы другие проявления коррупции могли подвергаться воздействию санирующих лучей солнечного света».

Несколько европейских стран, включая Италию, Австрию и Германию, установили уголовные санкции, чтобы усилить осуждение допингового мошенничества.

«Я считаю, что криминализация допинга и решительное наказание тех, кто обманывает олимпийские виды спорта, - это необходимый шаг, чтобы сделать спорт лучше», - заявила российская спортсменка Юлия Степанова, которая участвовала в допинг-системе, но решила раскрыть ее в документальном фильме 2014 года. «Мы, как родители, заслуживаем того, чтобы наши дети, которые участвуют в любом уровне спортивной конкуренции, находились в надежных руках и получали положительный и этический опыт. Спортивные чиновники, тренеры, менеджеры, врачи и любой, кто решает воспользоваться нашими детьми, должен быть строго наказан и отстранен от спорта на всю жизнь».