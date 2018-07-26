Минобороны разместил на сайте интерактив к параду на день ВМФ

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Больше 40 боевых кораблей выстроятся на Неве и в акватории Кронштадского рейда. Они представят три флота и одну флотилию.

Минобороны к параду на день ВМФ разместил на своём сайте дополнительный интерактивный раздел. Его содержание историко-познавательного характера.

Посетители ресурса смогут узнать историю и особенности проведения парада. Помимо того, там будет размещена информация, касающаяся тактико-технических данных боевых кораблей, самолётов и вертолётов, участвующих в параде на день ВМФ.

Отдельный раздел Минобороны посвятило 100-летию с момента того, как был создан рабоче-крестьянский красный флот. Пользователи получат возможность ознакомления с архивными фото, выдержками из печати 1920-х годов и с рассекреченными документами, относящимися к первому послевоенному параду в 1945 году.

В этот раз на Неве и в акватории Кронштадского рейда выстроятся более 40 кораблей и подводных лодок. Половина из них относится к новейшим проектам, поступившим на вооружение в последнее время.

Также в параде задействуют 38 самолётов и вертолётов морской авиации и больше 4000 военнослужащих.

Они будут представлять Балтийский, Северный, Черноморский флоты и Каспийскую флотилию.

После проведения парада состоится праздничный салют в честь дня ВМФ.

Также парады кораблей пройдут в таких городах, как Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Балтийск и Астрахань.