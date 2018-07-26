Помпео: санкции против России остаются в силе

Санкции против России за аннексию Крыма остаются в силе после Хельсинкской встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил в среду в Комитете Конгресса госсекретарь Майк Помпео.
Высший американский дипломат дал показания в среду перед Комитетом Сената по международным отношениям, в котором оспаривалась приверженность администрации Трампа приоритетам национальной безопасности в свете саммита.
Сенаторы допросили Помпео о содержании встречи Трампа и Путина, которая была частной, и на которой присутствовали только два лидера и переводчики.
Менендес поинтересовался, обсуждали ли Трамп и Путин санкции, введенные Соединенными Штатами. Помпео обошел этот вопрос, сославшись на чувствительный характер информации, не подходящей для публичного освещения.
Помпео представил новую записку администрации Трампа - Крымскую декларацию, которая осуждает действия России на Крымском полуострове.
Комитет также допросил Помпео о встрече Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре этим летом. Саммит привел к совместному заявлению обоих лидеров, в котором подчеркивается стремление к безъядерному Корейскому полуострову.
Сенатор Эдвард Марке сказал, что он обеспокоен тем, что нынешняя администрация «взяла напрокат» Кима в переговорах о денуклеаризации.
Помпео сказал, что, по его мнению, обе администрации разделяют такое же понимание саммита. Секретарь не стал распространяться дальше и пресек шутливое направление разговора.