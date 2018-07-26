Помпео: санкции против России остаются в силе

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Санкции против России за аннексию Крыма остаются в силе после Хельсинкской встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил в среду в Комитете Конгресса госсекретарь Майк Помпео.

Высший американский дипломат дал показания в среду перед Комитетом Сената по международным отношениям, в котором оспаривалась приверженность администрации Трампа приоритетам национальной безопасности в свете саммита.

Сенаторы допросили Помпео о содержании встречи Трампа и Путина, которая была частной, и на которой присутствовали только два лидера и переводчики.

«Все мы, являющиеся политиками, заслуживаем того, чтобы знать, чтобы мы могли разработать политику соответственно», - сказал сенатор Роберт Менендес.

Менендес поинтересовался, обсуждали ли Трамп и Путин санкции, введенные Соединенными Штатами. Помпео обошел этот вопрос, сославшись на чувствительный характер информации, не подходящей для публичного освещения.

«Президенты имеют право на участие в частных собраниях, я говорю вам, какая политика США здесь», - сказал Помпео. «Политика США в отношении санкций остается абсолютно неизменной».

Помпео представил новую записку администрации Трампа - Крымскую декларацию, которая осуждает действия России на Крымском полуострове.

Комитет также допросил Помпео о встрече Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре этим летом. Саммит привел к совместному заявлению обоих лидеров, в котором подчеркивается стремление к безъядерному Корейскому полуострову.

Сенатор Эдвард Марке сказал, что он обеспокоен тем, что нынешняя администрация «взяла напрокат» Кима в переговорах о денуклеаризации.

«Не бойтесь, сенатор», - сказал Помпео.

Помпео сказал, что, по его мнению, обе администрации разделяют такое же понимание саммита. Секретарь не стал распространяться дальше и пресек шутливое направление разговора.

«Я приехал сюда, чтобы поговорить об американской внешней политике сегодня», - сказал Помпео. «Я стараюсь держаться подальше от политического цирка».