США и ЕС заключили соглашение о «нулевых тарифах»

Президент США Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду, 25 июля, заявили, что Соединенные Штаты и Европейский союз достигли соглашения об устранении тарифов.
Трамп, выступая с совместным заявлением вместе с Юнкером в Розовом саду Белого дома, сказал, что обе стороны договорились заключить сделку, направленную на устранение тарифов, барьеров и субсидий на неавтомобильные промышленные товары.
Он добавил, что обе стороны также будут работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химическими веществами, фармацевтическими препаратами, медицинскими изделиями и соевыми бобами.
Трамп сказал, что Соединенные Штаты и Европейский Союз сформируют исполнительную рабочую группу для переговоров по торговле и оценки существующих тарифов.
Соединенные Штаты и Европейский союз также будут встречаться с «единомышленниками» для реформирования Всемирной торговой организации. В ходе переговоров обе стороны воздержатся от введения новых тарифов и будут стремиться урегулировать тарифы на сталь и алюминий, а также ответные тарифы.
Европейский союз также согласился импортировать больше сжиженного природного газа из Соединенных Штатов для диверсификации своего энергоснабжения.