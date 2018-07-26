США и ЕС заключили соглашение о «нулевых тарифах»

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Президент США Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду, 25 июля, заявили, что Соединенные Штаты и Европейский союз достигли соглашения об устранении тарифов.

Трамп, выступая с совместным заявлением вместе с Юнкером в Розовом саду Белого дома, сказал, что обе стороны договорились заключить сделку, направленную на устранение тарифов, барьеров и субсидий на неавтомобильные промышленные товары.

«Мы встретились здесь, в Белом доме, чтобы начать новый этап в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, этап тесных отношений, сильных торговых отношений, и мы оба победим», - сказал Трамп.

Он добавил, что обе стороны также будут работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химическими веществами, фармацевтическими препаратами, медицинскими изделиями и соевыми бобами.

«Европейский союз собирается начать почти сразу покупать много соевых бобов от наших фермеров на Среднем Западе в первую очередь», - сказал Трамп.

Трамп сказал, что Соединенные Штаты и Европейский Союз сформируют исполнительную рабочую группу для переговоров по торговле и оценки существующих тарифов.

Соединенные Штаты и Европейский союз также будут встречаться с «единомышленниками» для реформирования Всемирной торговой организации. В ходе переговоров обе стороны воздержатся от введения новых тарифов и будут стремиться урегулировать тарифы на сталь и алюминий, а также ответные тарифы.

«Когда меня пригласил президент в Белый дом, у меня было одно намерение: заключить сделку сегодня, и сегодня мы заключили сделку», - сказал Юнкер.

Европейский союз также согласился импортировать больше сжиженного природного газа из Соединенных Штатов для диверсификации своего энергоснабжения.

«Это также сообщение для других», - сказал Юнкер.