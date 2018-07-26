Болтон: Встреча с Путиным отложена до 2019 года

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Следующая встреча президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, вероятно, состоится в 2019 году, заявил Белый дом в среду.

Советник по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что встреча, которую первоначально планировали официальные лица США в августе, будет отложена. В качестве причины он привел расследование специального прокурора Роберта Мюллера.

Трамп "считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после окончания охоты на ведьм России, поэтому мы договорились, что это произойдет в следующем году", - говорится в заявлении Болтона.

Через несколько дней после встречи Трампа с Путиным в Хельсинки, Финляндия, президент США пригласил президента Путина Вашингтон на саммит. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в твиттере, что Трамп попросил Болтона организовать встречу, которая состоится осенью.

Визит ознаменовал бы первую поездку Путина в Соединенные Штаты с 2007 года, когда он встречался с тогдашним президентом Джорджем Бушем.

Объявление Белого дома об осеннем визите стало для некоторых неожиданностью, в том числе и для директора национальной разведки Дэна Коутса (Dan Coats).

«Повторите это еще раз, - сказал он, когда ему задал вопрос репортер в четверг. Ладно, это будет особенным».

«Я не знаю, что случилось», - добавил Коутс, когда его спросили о встречах Путина с Трампом в Хельсинки.

Спецпрокурор Мюллер исследует вопрос о том, вмешивалось ли российское правительство в президентские выборы в 2016 году в США, была ли сфальсифицирована избирательная кампания Трампа и осуществлял ли Трамп давление на правосудие, когда уволил бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Трамп неоднократно называл усилия Мюллера «охотой на ведьм» и отрицал любой сговор.

Во время пресс-конференции после саммита в Хельсинки Трамп заявил, что не видит причин, по которым Россия будет вмешиваться в выборы в США. Два дня спустя Трамп сказал, что он оговорился, и что он согласен с разведывательными агентствами США, которые пришли к выводу, что российское правительство было вовлечено во вмешательство.