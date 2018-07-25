Переименовать нельзя помиловать: Жириновский требует вернуть улицам Москвы «царские» названия

Сегодня, 19:05

Экстравагантный лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в социальной сети с очередной претензией к настоящему мэру столицы Сергею Собянину. Жириновский возмущён незавершённой кампанией мэра.

Владимир Жириновский настоятельно требует продолжить переименование улиц и памятных мест Москвы, а точнее – вернуть некоторым исторические названия. Так, он предлагает вычеркнуть из путеводителей все упоминания о Ленине и его большевистской свите, называя их «боевиками и террористами». Октябрьскую железную дорогу он предлагает назвать Николаевской в честь царя, положившего начало железнодорожному строительству в стране. С ним же он связывает переименование станции метро «Войковская», отмечая, что Войков как раз и не помиловал царя.

Увековечить предлагается имена и других известных москвичей: Колчака, Деникина, Корнилова, Ивана Грозного и других. Последнего из Рюриковичей вовсе забывать нельзя было, считает политик. Его жестокость была надуманна большевиками, а в своё время он слыл одним из самых гуманных правителей Европы, о чём Жириновский также упомянул в претензии к Собянину.