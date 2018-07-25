Сегодня, 19:06

В очередной раз представитель украинской партии попытался очернить репутацию Российской Федерации.

Масштабные пожары в Греции привели ко множеству человеческих жертв. Около 74 человек погибли в данном стихийном бедствии. Украинский депутат Виталий Чепинога от партии Виталия Кличко «Удар» заявил, что это Россия мстит за высылку дипломатов из Афин. Примечательно, что позже сообщение, в котором Чепинога обвинил Росиию в греческом пожаре, было удалено, но уже успело разлететься по интернету.

Один из киевских журналистов Андрей Манчук акцентировал внимание общественности на том, что у украинских депутатов всегда во всем виновата Москва, а также выдвинул свои претензии в том, что такие люди пытаются на человеческой крови построить себе какую-то репутацию, но только вот нет гарантии, что слава об этом народном избраннике будет доброй.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады обвинил Россию в краже названия страны и истории. Андрей Ильенко ссылается на карты того времени и считает, что Русь - это на самом деле Украина, а Российская империя так и должна была остаться Московией. Но только вот есть одна загвоздка, что абсолютное незнание всемирной истории выставило этого человека не в совсем выгодном свете, так как государство в первую очередь определяет правящая династия и именно она переносит столицу, а территория в данном случае не решает ровным счетом ничего.