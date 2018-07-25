«Успехом нужно делиться»: Земляки Мелании Трамп наживаются на её имени

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Персона первой леди США в маленьком словенском городке встречается повсеместно.

Став супругой миллиардера, а затем и президента США Дональда Трампа, бывшая супермодель Мелания Трамп осчастливила не только своих американских поклонников, но многих словенцев. Как известно, будущая первая леди родилась в маленьком городке Севница в Словении.

Несмотря на то, что вот уже 22 года она проживает в США, местные жители по-прежнему гордятся тем, что кода-то она жила рядом с ними. Предприимчивые земляки с недавних пор решили, что Мелании нужно делиться своим успехом, и активно принялись монетизировать свою гордость. Сейчас они вовсю наживаются на её имени, продавая разного рода товары с её изображением.

Из-за авторских прав местные бизнесмены не могут напрямую использовать её образ. В то же время желание заработать вынуждает их ухищряться и придумывать новые маркетинговые ходы. К примеру, в кафе Севницы можно заказать гамбургер под названием «Президентский», а в магазинах купить тапочки с надписью «Белый дом», торты под названием «Мелания» или же мёд, где на этикетке размещено лицо первой леди США.

Мэр города заявил, что после того, как Мелания стала знаменита, дела горожан пошли вверх. Градоначальник хвастает, что Севницу теперь знают по всему миру, а туристы сюда приезжают с разных уголков планеты.