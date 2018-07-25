The Times: Великобритания отказалась от разработки фрегата из-за нехватки денег

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Обвинения в неспособности обеспечить необходимое финансирование вооруженных сил, что поставило под угрозу ряд контрактов на покупку нового оружия, обрушились на министра обороны Гэвина Уильямсона.

Министерство обороны Великобритании доложило о прекращении разработки нового фрегата (Type 31е frigate), который планировали отдать в распоряжение Королевским ВМС в 2023 году. Ведомство взяло перерыв из-за нехватки денег. Стоимость проекта оценивалась в 1,25 млрд фунтов стерлингов (равноценно 1,6 млрд долларов). Данное обстоятельство станет серьезной проблемой для ВМС через пять лет, ведь разработкой планировалось заменить фрегаты Type 23 frigate, которые окончательно выйдут из строя, а потому 23 установки уйдут на покой. Это повлечет сокращение общего числа кораблей в Королевских военно-морских силох на 13 единиц. В ведомстве планируют возобновить проект разработки Type 31е frigate через год.

Об этом сообщили в издании The Times со ссылкой на источники в военно-промышленной отрасли. В статье добавили, что Великобритания не может приобрести дешевые установки без радаров, дорогого вооружения и датчиков, ведь они не смогут нормально работать в водах с большим количеством подлодок.

О заморозке проекта разработки новых фрегатов в министерстве обороны сообщили 20 июля, указав причиной недостаточность полученных заявок.