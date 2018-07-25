Косачёв: Россия ответит на вступление Грузии в НАТО

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РФ займётся встречным военным планированием. И это не должно стать для Тбилиси неожиданностью.

Константин Косачёв, возглавляющий в Совфеде комитет, занимающийся международными делами, сказал, как Россия ответит на вступление Грузии в НАТО. После этого военные альянса появятся на самой российской границе.

Косачёв сказал, подобные действия создадут дополнительную напряжённость на территории Южного Кавказа. Россия, однозначно, ответит встречным военным планированием. Это не должно стать неожиданностью ни для НАТО, ни для Грузии. Такие сведения Косачёв дал журналистам, представляющим Южную Осетию и Абхазию. Принятие ответных мер, сказал парламентарий, будет «в полном объёме».

В НАТО уже заявляли, что у Грузии есть все практические инструменты для вступления в альянс. На март 2019 года запланированы учения военных сил блока на территории этой страны.

Владимир Путин уже дал характеристику возможному включению в НАТО Грузии и Украины. Он сказал, что это «безответственная политика».

Впрочем, у обеих этих стран не решены территориальные проблемы. Значит либо признать на официальном уровне «прощай кавказские республики, Крым и Донбасс», либо всё это обычная словесная шелуха Запада.

Впрочем, нынешние лидеры Грузии и Украины продолжают ею упиваться. Больше-то, собственно, нечем. За ЕС, как-то, уже началось забываться. Может, хоть в НАТО пролезем.